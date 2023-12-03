Россиянам назвали самый полезный кофе Эндокринолог Павлова: фильтрованный кофе содержит в 30 раз меньше примесей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самым полезным видом кофе является фильтрованный, заявила эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследования ученых в своем Telegram-канале. По словам специалиста, фильтр помогает удалить из напитка вещества, провоцирующие повышение уровня холестерина. Концентрация вредных примесей в нефильтрованном кофе почти в 30 раз выше, уточнила она.

Причина, вероятно, в том, что фильтр помогает удалить из кофе вещества, которые могут приводить к повышению уровня холестерина в крови. Для сравнения: концентрация таких вредных примесей в нефильтрованном кофе примерно в 30 раз выше, чем в напитке, сделанном с применением фильтра, — сообщила Павлова.

Чтобы минимизировать вред кофе, необходимо употреблять его как минимум через час после еды. Кроме того, желательно отказаться от добавления сахара, сиропов и молока, уточнила эндокринолог.

Ранее врач Денис Банный рассказал, что кофеин помогает снизить риск возникновения цирроза печени и ряда онкологических заболеваний. По его словам, кофе также предотвращает образование желчнокаменной болезни и уменьшает риск развития диабета. Предельная норма напитка в день — не более трех-четырех чашек.