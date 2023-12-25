Россиянам назвали самые полезные новогодние десерты Роспотребнадзор назвал самыми полезными десертами в Новый год зефир и пастилу

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При выборе новогодних десертов стоит отдавать предпочтение сладостям, в составе которых содержится минимум консервантов, красителей и ароматизаторов, сообщила NEWS.ru пресс-служба Роспотребнадзора. Ведомство объяснило, что эти составляющие создают сильную нагрузку на желудок детей. Наиболее полезными кондитерскими изделиями считаются пастила и зефир.

Необходимо помнить, что орехи, входящие в состав многих конфет, могут являться аллергенами. Пастила и зефир относятся к полезным сладостям, так как в их основу входят яичные белки, пюре из фруктов и одно из желирующих веществ: агар-агар, пектин или желатин. Самые полезные — сливочный зефир и ванильная пастила. В них нет пищевых добавок и искусственных красителей. Полезен и мармелад, который содержит только патоку и желирующий ингредиент, — уточнили в ведомстве.

Ранее врач-диетолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова напомнила, что употребление сладкого в больших количествах негативно сказывается на состоянии здоровья, поэтому даже в новогоднюю ночь необходимо контролировать ситуацию. По ее словам, суточной нормой сахара для взрослого мужчины являются 40–50 г. Кроме того, диетолог посоветовала ограничить потребление «скрытого» сахара, содержащегося в покупных соусах, томатной пасте, многих консервах, а также в мясных полуфабрикатах.