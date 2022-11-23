Россиянам назвали самые опасные пароли Киберэксперт Степанов: «порядковые» пароли являются самыми опасными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам следует грамотно подходить к выбору паролей для защиты данных. Об этом предупредил в беседе с агентство ПРАЙМ руководитель Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграции» Валерий Степанов. Он подчеркнул, что просто и удобно — не значит хорошо.

По словам эксперта, ни в коем случае не следует использовать так называемые «порядковые» пароли — 123456789, password, abc123 и другие — так как на их взлом уходят буквально секунды. Также он призвал не записывать пароли на бумаге.

По словам Степанова, в пароле следует использовать не менее восьми символов, букв разного регистра, цифр и других знаков. Также всегда следует помнить о возможности подключения двухфакторной аутентификации. Кроме того, в соответствии с цифровой гигиеной, пароли следует регулярно менять, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что мошенники начали выманивать у пользователей «Яндекс.Почты» личные данные и пароли. Для получения этих сведений они рассылают письма от имени службы поддержки с угрозой заблокировать аккаунт. Злоумышленники сообщают пользователю, что активность его аккаунта напоминает действия спам-бота. Они предупреждают о возможности блокировки, а во избежание этого просят пользователя подтвердить, что он не является роботом, и сообщить имя, фамилию, дату рождения, пароль аккаунта и другие данные.