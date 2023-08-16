Россиянам назвали самые красивые маршруты для автопутешествий Блогер Ансталь назвала Карелию и Кавказ лучшими маршрутами для автопутешествий

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Карелия

Стоит выделить три маршрута для автопутешественников, которые будут вполне доступны и интересны для туристов, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, самыми красивыми направлениями являются озеро Селигер, Карелия и поездка на Кавказ.

Озеро Селигер само по себе очень красивое место. Проехать туда можно через город Торжок, который славится своей архитектурой, старинными зданиями. Проезжая по центральному мосту там открываются прекрасные виды на древние храмы и соборы, – рассказала Ансталь.

Блогер отметила, что второй интересный маршрут для путешественников проходит через северную столицу в Карелию. В «краю рек и гор» есть много красивых отелей, расположенных прямо на берегу моря и палаточных кемпингов. Также Карелия славится своей местной кухней.

В Карелии обязательно стоит попробовать местную кухню, например, калитки из печи. Для любителей экстрима там можно еще и сплавиться на байдарках по рекам. А вот самый далекий маршрут – это Кавказ. Туда советую ехать минимум на 10 дней, чтобы посетить как можно больше красивых мест и отведать местную кухню. Например, начать с Дагестана и проехать Чечню, посетить Осетию, Кабардино-Балкарию. Кавказ славится своей природой, невероятными видами гор, моря, своей древней архитектурой, – сказала Ансталь.

Путешественница добавила, что к автопутешествиям всегда лучше готовиться заранее, проверять исправность машины, чтобы не возникло сюрпризов на маршруте. Путешествуя в сезон, стоит заранее забронировать гостиницы, так как в определенных популярных локациях может не оказаться мест для размещения.

Ранее тревел-блогер Ансталь назвала самые красивые места Африки. Она посоветовала посетить водопад Виктория (граница Замбии и Зимбабве), вулкан Килиманджаро (Танзания), «Усадьба Жирафов» (Кении) и подводный вулкан Ле-Морн-Брабан (Маврикий). Эксперт подчеркнула, что большинство знаменитых мест в Африке «созданы природой, а не человеком».