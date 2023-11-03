Россиянам назвали самую частую причину головной боли Врач Бондаренко: головная боль часто связана с состоянием мышц спины и шеи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Головная боль часто вызвана состоянием мышц спины и шеи, заявил реабилитолог Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik. Медик отметил, что порой для избавления от неприятных ощущений даже не требуется принимать таблетки — нужен курс лечебной физкультуры или массаж.

Причина головной боли часто кроется в заболеваниях шейного и грудного отделов позвоночника, а также в плохой работе длинных разгибателей шеи — мышц, которые крепятся к затылочной части, — пояснил врач.

По его словам, у большинства людей, которые испытывают головные боли, спазмируются трапециевидные мышцы, расположенные в верхнем отделе спины и задней части шеи. В таких случаях, по словам Бондаренко, боль сопровождается явлением «каменных плеч». Кроме того, проблемы с мышцами ведут к нарушению венозного оттока от головы, в результате чего часто поднимается внутричерепное давление со всеми неприятными последствиями.

Также диетологи придерживаются мнения, что головную боль могут вызывать пищевые продукты с высоким содержанием соли, например соевый соус или колбасы. Соль в этих продуктах приводит к задержке жидкости в организме, повышая артериальное давление. Также неприятные ощущения могут провоцировать напитки — в первую очередь это алкоголь, который способен влиять на уровень общего и внутричерепного давления.