Россиянам назвали риски поездок в «закрытые» страны

Риски турпоездок в страны, регулярное авиасообщение с которыми Россией пока не возобновлено, рекомендуют учитывать Ростуризм и Росавиация. В совместном заявлении двух ведомств отмечается, в частности,, что отправившиеся в такие страны туристы могут не получить услугу, за которую заплатили, а бизнес может понести убытки. Об этом пишут РИА Новости.
Ведомства
В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелетов с туристическими целями, — говорится в сообщении.
Также в ведомствах заявили о том, что понимают желание туристов отдохнуть, а представителей бизнес-сообщества — заработать, однако попросили и тех, и других учитывать все сопутствующие риски.
Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей, — говорится в сообщении ведомств.
Ростуризм и Росавиация рекомендовали гражданам тщательно выбирать направления для поездок, учитывая приведённые данные.
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