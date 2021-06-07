Россиянам назвали риски поездок в «закрытые» страны

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Жителей Москвы, которые вернулись из-за границы, с 1 августа 2020 года оштрафовали в общей сложности почти на 17 млн рублей. Они не сдали тест на коронавирус после возвращения в страну, говорится на сайте местного управления Роспотребнадзора.

Всего ведомство направило москвичам 6438 уведомлений с требованием явиться для составления протокола об административном правонарушении. Также было составлено 3622 протокола по статье о нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия...