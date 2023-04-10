Россиянам назвали продукты, вызывающие неутолимый голод Диетолог Ковальков: при злоупотреблении сладостями может возникнуть чувство голода

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В случае возникновения психологического голода, еда перестает давать чувство насыщенности. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков. Он пояснил, что признаком того, что организм действительно нуждается в питательных веществах и энергии, может стать плавное усиление аппетита.

Чаще всего мы говорим о физиологическом, то есть самом обычном голоде. Его отличительной чертой является постепенное нарастание, и утолить его можно любой едой, - сказал диетолог.

Что касается психологического голода, то при нем желание поесть возникает неожиданно, при этом человек точно понимает, какой продукт ему необходим. По словам Ковалькова, такой голод имеет гормональную природу и проявляется на почве нехватки эндорфинов. Их выработке помогает употребление жирных и сладких продуктов. Однако если прибегать к такому методу слишком часто, он перестает помогать и у человека возникает чувство голода, которое ничто не может удовлетворить.

Врач рекомендовал таким людям нанести визит к двум специалистам - диетологу и психологу.

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