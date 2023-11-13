Россиянам назвали продукты, способные поднять настроение Роспотребнадзор: мясо и бананы помогут поднять настроение

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Некоторые продукты способны поднять настроение и повысить гормон счастья, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве уточнили, что к ним относятся мясо, бананы, шоколад, морская капуста и каша, пишет «МК в Красноярске». Так, мясные изделия из курицы, говядины и свинины содержат аминокислоту тирозин, которая увеличивает уровень дофамина, и витамины В12, способные помочь в борьбе с депрессией и наладить сон.

Как уточнили специалисты, бананы богаты аминокислотой триптофан, которая преобразуется в серотонин, и витамином В6, защищающим нервную систему. Кроме того, поднять настроение может шоколад. В составе бобов есть фенилэтиламин, за счет которого производятся эндорфины. В ведомстве посоветовали отдать предпочтение горькому шоколаду, в котором не менее 78% какао-бобов.

Морская капуста богата йодом и витаминами группы В, благодаря которым надпочечникам проще регулировать уровень адреналина. В Роспотребнадзоре добавили, что полезны для борьбы с плохим настроением и каши. Так, гречка и овсянка содержат триптофан и контролируют уровень глюкозы в крови.

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