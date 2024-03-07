Названы продукты, мешающие забеременеть Гинеколог Ильина: красное мясо и некоторые виды рыбы снижают шанс забеременеть

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Красное мясо, некоторые виды рыбы, соя, кофеин и сладкая газировка влияют на репродуктивную функцию и могут снижать фертильность, мешая зачатию ребенка, предупредила врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Анна Ильина в беседе с Life.ru. Специалист напомнила, что в случае с красным мясом «безопасным» количеством является 500 граммов в неделю. Если говорить о рыбе, то избегать нужно видов с высокой продолжительностью жизни и хищников, добавила эксперт.

У женщин излишняя любовь к красному мясу может привести к проблемам с овуляцией. А это снижает вероятность зачать ребенка без помощи врача. Согласно научным данным, «безопасное» количество красного мяса в рационе для сохранения фертильности — 500 граммов в неделю, — рассказала Ильина.

Соя при этом вредна из-за изофлавонов. Эти соединения увеличивают уровень эстрогена у мужчин, что влияет на их способность зачать ребенка. Кофе также оказывает отрицательный эффект на выработку гормонов, а газировка и вовсе уменьшает шанс забеременеть на 20%, объяснила специалист.

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