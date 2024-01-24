Россиянам назвали продукты, которые защитят от деменции Врач Павлюк: рыба снизит риски развития деменции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы снизить риски развития деменции, следует включить в рацион рыбу, посоветовала врач-диетолог Наталья Павлюк. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в продукте, встраиваются в клетки нервной системы. По ее словам, следует съедать хотя бы 150–250 г рыбы в неделю.

Необходимо есть жирную рыбу хотя бы один раз в неделю — 150–250 г. Эта рекомендация признана во всем мире. Такое количество будет давать нам нужное количество омега-3, которые встраиваются в клеточки нервной системы, — пояснила диетолог.

Полезные жиры и антиоксиданты также содержатся в водорослях. Данный продукт снизит уровень холестерина в организме и защитит от деменции и болезни Альцгеймера. Павлюк отметила, что водоросли предотвращают атеросклероз и поддерживают кровообращение. Это помогает избежать сосудистой деменции.

Невролог Маринэ Танашян ранее рассказала, что одним из ярких признаков начинающейся нейродегенеративной деменции является склонность человека к черному юмору. По ее словам, еще одним симптомом начинающегося заболевания является потребность в помощи. Люди, страдающие деменцией, теряют способность обслуживать себя самостоятельно.