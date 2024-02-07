Россиянам назвали признаки заражения смертельно опасными глистами Хирург Умнов: тошнота, слабость и сыпь могут говорить о заражении глистами

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Зараженного гельминтами человека могут беспокоить головная боль, нарушение работы ЖКТ, тянущая боль в правом подреберье, а также тошнота, рвота, слабость, высыпания на коже, кашель с кровью в случае наличия паразитов в легких, а также боль в груди, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он подчеркнул, что ряд подобных заболеваний проявляются сильнейшей болью и анафилактическим шоком, что чревато летальным исходом.

Зараженного человека могут беспокоить головная боль, расстройства пищеварения, тянущая боль в правом подреберье, слабость и периодические высыпания на коже, а также признаки поражения конкретных органов — тошнота и боль в правом подреберье (печень), боль в груди, кашель с кровью (легкие), — отметил Умнов.

По его словам, различные группы паразитов могут поражать желчные пути и печень, вызывая острый холецистит, холангит, абсцессы в печени, острый панкреатит. Медик добавил, что для острой фазы подобных заболеваний характерны лихорадка с температурой до 40 градусов, слабость, желтушность белков глаз и кожи, боли в мышцах и животе, увеличение печени, селезенки, лимфатических узлов, кашель, высыпания на коже.

Другие опасные, потенциально смертельные заболевания — эхинококкоз и альвеококкоз. Кисты с этими гельминтами удаляются только хирургическим путем. Перед этим в них вводят глицерин, который убивает паразитов. Профилактика — соблюдение гигиены, обработка полей, дегельминтизация хищников и травоядных, которые, как и человек, являются промежуточными хозяевами паразитов, — подытожил Умнов.

Ранее в Челябинске личинки паразитического гельминта эхинококка проникли в мозг 12-летнего ребенка, едва не вызвав его паралич и смерть. По словам паразитолога Александра Лукашева, изначально яйца гельминта могли попасть в организм мальчика в результате контакта с животным.