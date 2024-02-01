Россиянам назвали причины возникновения метеоризма Врач Кашух: чаще всего метеоризм не является признаком серьезной болезни

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Метеоризм, как правило, не является признаком серьезной болезни, а лишь свидетельствует о погрешностях в питании, рассказала «Известиям» гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. По ее словам, это нарушение может быть связано с употреблением большого количества капусты или бобовых, а также привычкой быстро есть. Кроме того, с метеоризмом часто сталкиваются беременные женщины и пожилые люди, добавила эксперт.

С метеоризмом достаточно часто сталкиваются пожилые люди — это объясняется тем, что стенки кишечника у них с возрастом становятся слабее, а перистальтика, то есть сокращение стенок, замедляется. Также повышенное газообразование может возникнуть у беременных женщин во втором и третьем триместре. Кишечник у них сдавливается растущей маткой, а перистальтика становится менее активной, — объяснила Кашух.

Иногда метеоризм может указывать на острые кишечные инфекции, воспалительные заболевания и даже онкологические процессы в организме, добавила врач. Если вздутие беспокоит часто, то стоит обратиться к врачу, который назначит анализ крови и УЗИ.

Ранее диетолог Ирина Писарева призвала ограничить употребление молока в пожилом возрасте. По ее словам, после 50 лет может развиться непереносимость молочного белка. В связи с этим пенсионеры могут сталкиваться с метеоризмом, болями в животе и диареей.