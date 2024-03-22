Россиянам назвали причины снижения остроты зрения весной В Химкинской больнице предупредили о влиянии яркого солнца на зрение

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Весной острота зрения может снижаться из-за яркого солнца, пыли, аллергенов, перепадов температуры и атмосферного давления, ветра и обострения хронических заболеваний, предупредили врачи Химкинской областной больницы. В беседе с «Радио 1» в учреждении добавили, что зрение может также пострадать из-за гемералопии, которую также называют «куриной слепотой».

Как уточнили врачи, болезнь проявляется через снижение способности видеть ночью и в темное время суток. Возникают проблемы с ориентацией в пространстве при нахождении в темных помещениях. «Куриная слепота» развивается из-за нарушения работы фоторецепторов глаза. Специалисты отмечают, что такое состояние особенно опасно для водителей: из-за нарушения сумеречного зрения происходит столько же аварий, сколько из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Причинами гемералопии называют близорукость, глаукому и катаракту. Если состояние возникло внезапно, необходимо провериться на дефицит витамина А. Именно он обеспечивает бесперебойную работу фоторецепторов сетчатки глаз.

Врач Иван Тарасенко ранее рассказал, что лучшим способом пережить сезон цветения для аллергиков является изоляция или смена климатической зоны на ту, где нет пыления. Специалист подчеркнул, что такой способ подойдет не всем — не у каждого есть возможность уехать или изолироваться.