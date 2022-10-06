Россиянам назвали причины скачков давления Врач Чернышова: резкие скачки давления могут происходить из-за стресса или смены погоды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкие скачки артериального давления могут происходить из-за стресса или смены погоды, особенно если человек склонен к гипертонии, объяснила в беседе с «Московой 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. Еще одной частой причиной, по словам специалиста, может быть постковидный синдром. Справиться с таким состоянием можно, принимая прописанные врачом лекарства от гипертонии и выпивая ежедневно достаточное количество воды.

Когда человек испытывает сильные переживания, эмоции, находится в состоянии стресса, у него может подскакивать давление, — отмечает Чернышова.

Она добавила, что регулировка артериального давления также может разбалансироваться после перенесенного коронавируса. Чтобы поддерживать давление на необходимом уровне, нужно принимать лекарства, которые выпишет лечащий врач. Кроме того, она советует пить достаточное количество воды, чтобы не испытывать жажды.

Если жидкости достаточно, то организму легче управлять сосудистым тонусом, если в кровеносном русле достаточно жидкой части крови, — подчеркнула терапевт.

Кардиолог Юрий Серебрянский ранее рассказал, что давление в пределах 130–140 является нормой для пожилых людей, однако если оно сильно повышается ранним утром или ночью, это свидетельствует о запущенной форме гипертонии, которая может привести к инсульту или инфаркту во время сна. Он напомнил: если давление выходит за пределы нормы, нужно обращаться к врачу.