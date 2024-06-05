Россиянам назвали причину повышения цен на ягоды в этом году Гендиректор Ягодного союза Козий: ягоды подорожают из-за проблем с логистикой

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Ягоды, вероятнее всего, будут стоить на 20–30% дороже, чем в прошлом году, из-за проблем с логистикой и заморозков, рассказала в беседе с KP.RU генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, также подросли в цене средства защиты растений, что сказывается на стоимости продукта.

Ягоды, наиболее вероятно, будут на 20–30% и более дороже, чем годом ранее. Связано это не столько с заморозками, сколько с ростом себестоимости их выращивания на фоне разрыва логистических цепочек, обеспечивавших производителей ягод всем необходимым, — объяснила эксперт.

Специалист отметила, что на рост цен на ягоды повлияет и удорожание рабочей силы. Оплату труда работников приходится повышать, так как у садоводов большой объем работы, а из-за усложнения правил въезда для иностранных граждан у них не хватает сотрудников. Кроме того, в ряде регионов были заморозки, из-за которых фермеры потеряли до 70–90% своего урожая, добавила Козий.

Ранее Ирина Козий рассказала, что летом могут стать дешевле малина, голубика и черешня. По ее словам, также возможно снижение цен на садовую землянику. Она отметила, что большая часть продукции поставляется на российский рынок из зарубежных стран, однако цена на товары начнет падать, когда начнется сезон сбора урожая в России.