Россиянам назвали последствия полного отказа от ЕГЭ Учитель Луховицкий: при полном отказе от ЕГЭ мало кто останется работать в школе

Если в России полностью откажутся от ЕГЭ, мало кто останется работать в школе, высказался в беседе с НСН член совета межрегионального профсоюза работников образования Всеволод Луховицкий. По его мнению, из-за постоянных изменений сотрудники образовательных учреждений могут отказаться от такой работы.

Школу будет лихорадить еще в течение нескольких лет. Учитывая, что сегодня не хватает сотни тысяч учителей — кто останется работать в школе, если в ней постоянно будут происходить какие-то серьезные изменения. Люди хотят определенности, — объяснил эксперт.

Учитель отметил, что внесенный законопроект о замене ЕГЭ выпускными экзаменами несет неоднозначный характер из-за своей формулировки. Кроме того, в учительском сообществе разделилось мнение. По его словам, с одной стороны, многие учителя и родители уже привыкли к такому экзамену и считают, что любые изменения только усугубят уже имеющиеся проблемы.

С другой стороны, как подчеркнул учитель, часть преподавателей недовольна тем, что фактически все обучение в школе сводится к подготовке, чтобы сдать экзамены. Детей пугают страшным ЕГЭ с восьмого класса, добавил Луховицкий.

Ранее стало известно, что депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Он может вступить в силу с 1 января 2025 года.