Мясников назвал полезные полуфабрикаты Мясников назвал замороженные овощи и фрукты полезными полуфабрикатами

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Замороженные овощи и фрукты являются однозначно полезными полуфабрикатами, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1». По его словам, их лучше употреблять в пищу, не подвергая тепловой обработке после разморозки, чтобы избежать потери части полезных свойств.

Если овощи или фрукты были сорваны в пик созревания и заморожены на месте, то они сохранят все полезные элементы. Это витамины и так далее, — сказал Мясников.

Говоря о кабачковой икре, врач отметил, что в ней содержатся соль, сахар и масло. За большое содержание жира и соли Мясников также раскритиковал консервированное тушеное мясо. Лапша быстрого приготовления, по его словам, — это «одни сплошные быстрые углеводы, высококалорийная [пища], огромный гликемический индекс». Замороженные котлеты Мясников назвал чрезмерно калорийными. Врач отметил, что полуфабрикаты очень экономят время, но часто их в рацион включать не следует.

Ранее диетолог Ольга Лушникова назвала продукты, содержащие большое количество полезных жиров, от которых нельзя потолстеть. По ее словам, к таковым относятся нерафинированные оливковое и конопляное масла, орехи, семечки и авокадо.