Россиянам назвали оптимальную скорость домашнего интернета Эксперт Кривошеева: оптимальной скоростью домашнего интернета является 250–300 Мбит/с

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технические возможности позволяют россиянам подключить интернет со скоростью до 900 Мбит/с, однако большинство рядовых пользователей выбирают менее скоростное соединение. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала эксперт по телекоммуникациям Екатерина Кривошеева. По ее словам, наибольшей популярностью у россиян пользуются тарифы со скоростью 100 Мбит/с.

В зависимости от оператора связи, пользователи могут подключить домашний интернет, который выдает от 60 до 900 Мбит/с. На данный момент самый популярный тариф — со скоростью 100 Мбит/с, — сообщила эксперт.

Она отметила, что такая скорость — отнюдь не лучший вариант и посоветовала отдавать предпочтение более скоростному интернету — 250–300 Мбит/с. Эксперт назвала такие показатели оптимальными

Кривошеева пояснила, что от тарифов с низкой скоростью в первую очередь следует отказаться людям работающим в интернете и семьям, у которых есть несколько подключенных к Сети устройств.

Еще одна причина выбрать тариф с более высокой скоростью — определенные требования к качеству связи. Чаще всего это важно тем, кто проводит много времени в онлайне: за работой, играми или просмотром видео, — резюмировала эксперт.

Ранее в Telegram-канале Минцифры сообщили, что в 2023 году к Сети подключат 1800 сел и деревень. Они получили такую возможность по итогам голосования за подключение населенных пунктов к интернету в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».

Также в Минцифры заявили, что уход из России компаний Nokia и Ericsson не отразится на качестве мобильной связи в стране. Операторы постепенно перейдут на отечественное телекоммуникационное оборудование, недостатка в нем нет, отметили в ведомстве.