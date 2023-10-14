Россиянам назвали «незаметные» траты, мешающие копить деньги Финансист Зацепа: россиянам мешают копить деньги траты на кофе, такси и кальяны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян не могут начать копить деньги, так как часто тратят все заработанное на ненужные мелочи, рассказал NEWS.ru эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа. Он отметил, что откладывать средства мешают «незаметные» траты на кофе, такси, кафе и фастфуд, спиртное, подписки на онлайн-сервисы и даже кальяны.

Даже люди, которым остро не хватает денег, не замечают, сколько тратят на кофе, такси, подписки, каршеринг, кафе и фастфуд, алкоголь и даже кальяны, — сказал Зацепа.

Собеседник подчеркнул, что для экономии средств лучше также либо отказаться от такси, либо заказывать менее комфортабельные автомобили. По его словам, при средней стоимости поездки в 500 рублей россиянин может потратить на такси в общей сложности до пяти тысяч рублей в месяц.

Подписки. Как правило, у людей больше подписок, чем того, чем они реально пользуются каждый месяц. Потому что вся суть бизнес-модели подписок: человеку лень «запариться» и отключить, и каждая подписка в отдельности не особо чувствительна. Но при средней цене подписки 399 рублей в месяц (а я думаю, что эти цены в скором времени увеличатся), пять подписок — это почти две тысячи рублей каждый месяц, — подытожил Зацепа.

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, что выдавать карманные деньги ребенку следует с того момента, когда он начнет понимать базовые принципы и научится решать элементарные математические задачи. Специалист подчеркнула, что нужно обговорить сумму, которая будет выделяться, но если из-за просчетов школьник все потратит, ругать или отчитывать его за это не стоит, чтобы не развить лишние страхи и чувство вины.