Россиянам назвали неочевидный способ лишиться квартиры Юрист Лукин: жилье с захламленным балконом могут продать на торгах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец квартиры, в которой захламлен балкон, рискует остаться без жилья, рассказал в беседе с «Секретом фирмы» юрист московской коллегии адвокатов ProLegals Иван Лукин. По его словам, такую квартиру могут продать на торгах.

Однако, по словам Лукина, продажа является крайней мерой, когда владелец недвижимости не реагирует на соседей, систематически нарушая их права и интересы. Чаще всего, подчеркнул эксперт, за такое нарушение назначается штраф. При нарушении правил эксплуатации жилого фонда сумма взыскания составит 1,5 тысячи рублей, в случае возгорания из-за хлама на балконе — от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, придется компенсировать ущерб имуществу пострадавших.

Как добавила юрист Зара Горбушина, если из-за захламленного балкона кто-то пострадает тяжело, сумма штрафа вырастет до 80 тысяч рублей или до размера дохода нарушителя за шесть месяцев. Наказание может быть в виде принудительных работ, ограничения или лишения свободы на срок до трех лет. В случае гибели человека срок увеличится до пяти лет.

Ранее заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов предупредил, что личные вещи запрещено хранить на лестничной клетке, за это может грозить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Эксперт уточнил, что складирование предметов рассматривается как нарушение требований пожарной безопасности.