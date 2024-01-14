Россиянам назвали неочевидную причину отказа в трудоустройстве HR-специалист Мурадян: кандидату могут отказать в должности из-за неопрятности

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Работодатель на собеседовании оценивает внешний вид и опрятность кандидата, заявил HR-специалист Гарри Мурадян в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, при виде неухоженного соискателя рекрутер не укажет ему на это, а назовет вымышленную причину отказа в трудоустройстве.

Смотрят не на то, насколько ты красивый, а в целом на твою ухоженность: ногти, запах изо рта, парфюм — примитивные базовые вещи. Но если у тебя на лице есть какая-нибудь огромная мушка, на это могут засмотреться и отказать. У нас по закону нельзя отказывать, если человек некрасивый, придумывают разные отмазки, — сказал Мурадян.

При этом он добавил, что «слишком красивые» женщины также могут столкнуться с отказом в трудоустройстве. По словам эксперта, в женском коллективе такую сотрудницу будут воспринимать как конкурентку, а в мужском — не разглядят ее профессиональных качеств.

Есть и такие предрассудки, что к тебе будут относиться несерьёзно, что тебя будут рассматривать с первого дня как женщину (объект), а не как профессионала. Это основа дискриминации по внешности, — заключил специалист.

Ранее HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова посоветовала начинать поиски работы за несколько недель до Нового года, так как после праздников компании могут реагировать медленнее. Она подчеркнула, что заблаговременная подготовка резюме позволит оперативно реагировать на открытые вакансии.