Россиянам назвали необходимую сумму на черный день Экономист Калугин назвал минимальной суммой в кризис 100 тысяч «гробовых»

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В период финансового кризиса россиянам следует особо тщательным образом продумывать, сколько денег отложить на черный день, и если не отложить про запас хотя бы 100 тысяч «гробовых», можно оказаться в очень неприятной ситуации, считает экономист Виталий Калугин, сообщает «ФедералПресс».

Деньги откладывать стоит всегда, потому что неясно, с какой стороны жизнь может нанести удар. И если у вас нет пресловутых «гробовых» 100 тысяч рублей, то вы можете оказаться в очень неприятной ситуации, — заявил экономист.

Эксперт добавил, что некоторые сложные жизненные ситуации могут быть спасены и относительно небольшими деньгами, поэтому важно держать про запас хоть какие-то минимальные сбережения. А процесс накопления денег, по мнению экономиста, придает россиянам, помимо всего прочего, еще и психологическую устойчивость.

Жизнь по принципу «гуляй, рванина, завтра все равно ничего не будет, мы все умрем» — это переход со стратегического планирования на тактическое. То есть вы сами себя заживо хороните, — заключил Калугин.

Финансовый эксперт Александр Патешман ранее посоветовал россиянам отказаться от списков продуктов при походе в магазин и покупать их по скидкам. Так можно сократить траты, не снижая качество жизни. По его словам, не стоит привязываться к маркам и при этом упускать более дешевые варианты.