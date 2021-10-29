Россиянам назвали надёжный способ защиты квартиры от незаконной продажи

Собственникам квартир необходимо подать заявление о запрете передачи прав без личного присутствия. Тогда их недвижимость будет невозможно продать без их участия. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала управляющий партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка.

По её словам, такое заявление можно подать в МФЦ или Росреестре. Специалист пояснила, что в течение пяти дней после этого в ЕГРН появится отметка, которая говорит о запрете передачи или продажи недвижимости без участия собственника. Если при наличии такой отметки кто-то подаст документы на регистрацию прав, их вернут без рассмотрения. Кроме того, будут оповещены правоохранительные органы.

Коркка напомнила , что нужно внимательно следить за сохранностью своих персональных данных — быть осторожнее с копиями паспорта и информацией, которая попадает в Интернет.

Стоит быть аккуратными и с электронной цифровой подписью. Бесспорно, она значительно повысила удобство сделок, особенно в период коронавирусных ограничений. Но злоумышленники не остались в стороне, — сказала Коркка.

Ранее сообщалось, что гражданин может дополучить сумму налогового вычета при покупке второй квартиры в том случае, если первое жильё он приобрёл по цене менее 2 млн рублей, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В России с 1 января 2014 года имущественный вычет был закреплён за налогоплательщиком, а не за объектом недвижимости. В результате даже те граждане, которые приобрели квартиру до 2014 года и получили выплату меньше предусмотренной законодательством, могут при покупке второй квартиры дополучить недостающий налоговый вычет.