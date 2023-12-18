Россиянам назвали лучшие способы избавиться от плесени в доме Чаплин назвал перекись водорода лучшим средством от плесени в доме

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Одним из лучших средств для борьбы с плесенью в доме является перекись водорода, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, оно безопасное и в то же время бюджетное. Также применяются эфирные масла.

Одно из лучших, безопасных и бюджетных средств — перекись водорода. Второе — эфирные масла. Причем они хороши и в качестве профилактики, и в качестве борьбы с плесенью: масло чайного дерева, розмарина и лаванды, — говорит Чаплин.

Также главный дачник Подмосковья советует обращать внимание на средства для борьбы с плесенью, если в их составе содержатся такие компоненты, как белый уксус, лимонная кислота, пищевая сода, нашатырный спирт, раствор йода. Использовать их можно и в чистом виде в соответствующих пропорциях. Здесь все зависит от вида плесени (белая, зеленая, розовая и т.д.) и количества пораженных участков.

Кроме того, безопасно использовать средства, в составе которых есть натриевая соль, борной кислоты и отбеливатель (белизна). Обработка помещений любым из этих средств, как в составе антисептика или средства от грибка, так и в отдельном чистом виде — отличное решение, чтобы не навредить ни себе, ни материалам на даче. И плесень быстро уйдет, — говорит специалист.

Ранее врач общей практики Лариса Алексеева рассказала о важности проветривания квартиры зимой. При этом, подчеркнула она, свежий воздух не должен вызывать падение температуры в помещении ниже нормы. Проветривание очищает воздух в помещении от накопившихся за день микробов, вирусов и других возбудителей инфекций, а также от пыли и плесени. Недостаточная вентиляция вызывает у людей кислородное голодание, сопровождающееся головной болью.