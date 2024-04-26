Россиянам назвали лучшие направления для отдыха в майские праздники Депутат Тарбаев посоветовал в майские праздники поехать в Калининград

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Город Калининград

В майские праздники можно отправиться в Калининград, который в эти дни отмечает 300-летие со дня рождения Иммануила Канта, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. По его словам, также для отдыха подойдет Кавказ — в частности, можно поехать в Кавказские Минеральные Воды, Владикавказ, Архыз или Домбай.

Напомню только, что Калининград в эти дни отмечает 300-летие со дня рождения «великого русского философа» Иммануила Канта и в этой связи предлагает гостям особые программы как в городской черте, так в приморских городках. Отличный вариант отдыха в майские праздники! — сказал Тарбаев.

Ранее юрист по трудовому праву Валентина Яковлева отметила, что россиянам невыгодно продлевать майские праздники или брать отпуск в эти даты, так как цена одного рабочего дня в такие месяцы гораздо выше. По ее словам, это также касается января. В то же время юрист подчеркнула, что в этом году май не такой уж невыгодный месяц для отпуска. Она напомнила, что часть праздничных дней забрал на себя апрель.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин констатировал, что Краснодарский край, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москва являются самыми популярными направлениями для отдыха в майские праздники. С прошлого года среди туристов также повышается интерес к турам по Кавказу, подтвердил он, причем из-за большого спроса там даже наблюдается нехватка мест в гостиницах.