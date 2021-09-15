Россиянам назвали лучшие курорты на бархатный сезон

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что в бархатный сезон россияне смогут отдохнуть на пляжах Египта и Греции. Из отечественных курортов он рекомендует Сочи, Анапу и Геленджик. Об этом он заявил «Радио 1».

Комментируя решение турецких властей принимать граждан России, привитых только вакцинами «Спутник V», он напомнил, что в Турции сезон как раз заканчивается — в октябре купаться в море уже вряд ли будет можно.

Из средиземноморских стран Египет и Греция по-прежнему в продаже. Доминикана и Куба — не магистральные маршруты, но тоже востребованные, — сказал представитель РСТ.

Барзыкин рассказал, что сам он сейчас находится в Сочи. По его словам, здесь комфортно и тепло. Дети пошли в школу, поэтому отдыхающих стало меньше. Сейчас перелёт стоит порядка шести тысяч рублей туда и обратно, а с 1 октября традиционно снизится стоимость размещения на 10–15%.

По-прежнему можно проехать в Крым. Все эти направления востребованы. В Подмосковье тоже хорошо, хотя и прохладно. Как только будет возможность, безусловно, поеду туда в пансионат — наверное, на ноябрьские праздники, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что турецкие власти ужесточили требования для въезда российских туристов в страну. С 14 сентября Турция принимает без тестов на коронавирус только путешественников с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших. Въезд усложнили для привитых «Спутником Лайт», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком».