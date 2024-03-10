Россиянам назвали идеальный возраст для рождения первенца Акушер-гинеколог Поликарпова: идеальный возраст для родов — 23 года

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Идеальный возраст для рождения ребенка — 23 года, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» акушер-гинеколог Ольга Поликарпова. Она утверждает, что позже возрастают риски осложнений протекания беременности. Кроме того, по словам врача, не исключены патологии развития у плода.

Поздняя беременность — это проблема для женского здоровья. Женщина должна понимать, что к 25 годам и ухудшается качество яйцеклеток, и возможность зачать ребенка начинает снижаться. Мы рождаемся с определенным количеством фолликул, каждая наша менструация — это игра вхолостую. 23 — это идеальный возраст для родов. Чем старше женщина, тем сложнее выносить ребенка, риски для ее здоровья, для ребенка есть, — считает Поликарпова.

По ее словам, чем более ранними будут роды, тем лучше, ведь к 18 годам организм «уже сформирован». Медик также заявила, что организм никак не обновляется, а лишь стареет, и посоветовала каждой женщине решить, «что она хочет от себя и от своей жизни».

Ранее врач — акушер-гинеколог Дарья Казакова рассказала, что основной причиной смерти среди женщин являются сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, у молодых женщин чаще диагностируется рак шейки матки, а у старшего возраста — рак молочной железы.