Россиянам назвали города с наилучшей туристической инфраструктурой

Большинство пятизвёздочных отелей расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он добавил, что в других городах большая часть гостинец требует реновации и реконструкции.

Пятизвёздочные отели (75% расположены в Москве, Питере, Сочи, отчасти в Казани), всё остальное это – коммунальный сектор. Абсолютное большинство (80%) требует реновации, реконструкции, нового строительства, — заявил он.

Барзыкин также заявил, что высокие цены в гостиницах из-за низкой конкуренции. Когда отелей будет достаточно, они подешевеют.

В администрациях Сочи и Краснодарского края ранее дали оценку летнего туристического потока. Так, с мая по сентябрь 2022 года Сочи готовится принять около 4,5 млн путешественников, а Кубань ориентируется на показатели прошлого года — 8,9 млн человек.

Ранее директор Объединения туроператоров выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что при выборе места будущего отдыха россияне сейчас руководствуются не столько политическими мотивами, сколько вопросами безопасности. По его словам, многие ещё помнят, как из-за коронавируса закрылись все границы и людям пришлось тратить огромные суммы, чтобы вернуться на родину.