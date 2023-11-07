Россиянам назвали главных «виновников» засора труб Мастер Шестопалов: засоры чаще всего происходят из-за салфеток и жира

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Влажные салфетки и пищевой жир являются наиболее распространенными причинами засоров в канализационных трубах, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» мастер «Росводоканал Тюмень» Александр Шестопалов. По его словам, для прочистки системы зачастую приходится применять мощную технику.

В последнее время основными причинами засоров в трубах и на канализационных насосных станциях стали влажные салфетки. Они производятся из синтетических нетканых материалов, которые не растворяются в воде, имеют эластичную тянущуюся структуру, поэтому легко комкуются между собой и выброшенными в унитаз волосами и нитками. Бывает, что мы вытаскиваем такие комки размером с корову, — рассказал специалист.

Что касается пищевого жира, то он оседает на стенках труб, собирая вокруг себя другой нерастворимый мусор. В результате с течением времени скапливающиеся остатки снижают проходимость трубы, образуя засор. Чтобы его ликвидировать, приходится применять мощную каналопромывочную технику. Поэтому эксперт напомнил, что унитаз — это не мусорное ведро, и нельзя смывать в него остатки жирной пищи и другие бытовые отходы, в том числе окурки, подгузники, средства личной гигиены, ватные палочки, наполнители для кошачьих туалетов, остатки строительных смесей и так далее. Кроме того, для профилактики засоров мастер порекомендовал ежемесячно использовать средства для промывки труб.

Ранее из канализации в Санкт-Петербурге достали игрушку в виде Чебурашки, которая стала причиной засора в одном из домов. Причины такого отношения к игрушке не разъясняются.