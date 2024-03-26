Россиянам назвали главные причины неприятных запахов в холодильнике Физиолог Созыкин: вонь в холодильнике могут вызывать плесень или пластик

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Неприятный запах в холодильнике вызывают плесень, бактерии, а также пластиковые и резиновые детали устройства, рассказал NEWS.ru доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин. По его словам, «аромат» иногда источает дренажная система, забитая крошками от продуктов или кусочками льда.

К техническим можно отнести запах от пластика и резины. Он возникает при долговременных простоях, в аппаратах, которые давно работают и плохо убираются (запах «старого холодильника»), либо в новых холодильных аппаратах. Запах от загрязнившегося биодезодоратора, который поглощает запахи и может иметь антибактериальные свойства, однако и сам может засоряться и требует чистки, — добавил Созыкин.

Собеседник отметил: к биологическим причинам можно отнести запахи жизнедеятельности различных микроорганизмов: тухлый запах дают бактерии Pseudomonas, образующие слизистую пленку на продуктах. Эксперт объяснил, что эти бактерии выживают при низкой температуре и недостатке кислорода.

Кислый запах испускают бактерии рода Lactobacillus. Они развиваются, если продукты испорчены или произведены с несоблюдением технологий. Очень специфичный и неприятный запах дает выживающий при низких температурах грибок Penicillium. Плесень может образовываться на поверхности практически всех продуктов питания, — заявил Созыкин.

По его словам, образование плесени — особо опасная ситуация, так как при употреблении таких продуктов возможны и сильная аллергия, и расстройство пищеварения. Созыкин подчеркнул: плесневые грибки, выделяющие афлатоксины — вещества, разрушающие клетки печени, могут привести к смерти.

Кроме холодильника, плесень появляется под плинтусами, за шкафами и вообще в закрытых нишах, предупредил строительный эксперт Александр Анохин. Он подчеркнул, что условия для образования плесени возникают при плохой вентиляции, гидроизоляции и недостаточном утеплении.