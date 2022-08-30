Россиянам назвали главную ошибку при подготовке ребенка к школе Лидер «Союза отцов» Соленов: родители школьников совершают ошибку, тратя все деньги на отпуск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители совершают ошибку, когда тратят все деньги на отдых и туристические поездки, не сохраняя достаточное количество средств для того, чтобы подготовить ребенка к школе и закупить необходимый набор товаров, заявил председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов. В разговоре с РИАМО он отметил, что покупками к новому учебному году стоит заниматься заранее, так как товары дорожают с каждым годом.

Немаловажно, что период подготовки к школе выпадает на период летних отпусков. Некоторые родители не совсем осознанно подходят к этому, то есть не оставляют достаточного количества средств для того, чтобы закупить необходимый набор товаров и вещей для первоклашек, — подчеркнул общественник.

Соленов добавил, что школьную форму и цветы не всегда можно заблаговременно приобрести без наценок, однако и из этой ситуации есть выход. По его словам, можно обратиться за помощью в родительское сообщество, где любое предложение, которое касается закупок, всегда принимается положительно, особенно отцами.

Инвестор Татьяна Волкова ранее рассказала, как сэкономить на сборах в школу. Она отметила, что необходимо отдать предпочтение онлайн-шопингу, научиться сравнивать предложения по цене, находить более дешевые аналоги брендовым вещам и не забывать пользоваться всевозможными кешбэками. Кроме того, сэкономить до 50% при сборах ребенка в школу можно, если начать «закупку» еще весной.