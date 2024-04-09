Россиянам назвали фразы, которые нельзя говорить пожилым родственникам Психолог Зеляник: нельзя винить пожилых родственников за желание помочь

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При общении с пожилыми родственниками нельзя говорить, что они лезут со своей помощью, отвлекают по пустякам и повторяют одно и то же, рассказала в беседе с РИАМО медицинский психолог Елена Зеляник. По словам медика, люди старшего возраста нуждаются во внимании.

Одна из первых фраз: «Сколько можно слушать одно и то же?» Нередко бывают ситуации, когда пожилые родственники повторяют свои мысли несколько раз. Причины такого поведения могут быть разными. Возможно, человек просто забыл, что уже поднимал эту тему, или считает, что его недостаточно внимательно выслушали, недопоняли, — объяснила врач.

В таком случае надо показать родному человеку, что его мнение важно, что его услышали, добавила специалист. Также не следует говорить, что родственники лезут со своей помощью, потому что им важно понимать, что они нужны своей семье.

Психолог добавила, что к запрещенным фразам относится «Хватит меня дергать по пустякам», когда родные часто названивают в течение дня. Нужно выстроить границы и сказать, что есть дела, после выполнения которых можно созвониться. Таким образом можно показать, что родственник важен, и никого не обидеть.

Ранее психолог Мария Брюс объяснила, что следует принять свое одиночество, чтобы перестать реагировать и переживать из-за бестактных вопросов о замужестве от родственников и знакомых. Специалист подчеркнула, что есть вещи, которые не могут позволить себе многие замужние люди.