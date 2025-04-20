Россиянам объяснили, как легко вычислить мошенника на сайте знакомств Эксперт Винокурова: мошенники в дейтинг-сервисах настаивают на смене платформы

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Когда новый знакомый в дейтинг-приложении предлагает продолжить общение в другом мессенджере, это может указывать на мошенника, заявила в беседе с «Газетой.Ru» директор по коммуникациям сервиса Teamo Алена Винокурова. По ее словам, злоумышленники часто настаивают на смене платформы, чтобы выйти из-под контроля модерации дейтинг-сервиса.

Собеседник может прислать, казалось бы, безобидную фразу: «Давай пообщаемся в этом чате, тут удобнее». Но если перейти по такому адресу, можно столкнуться с вирусом, фишингом (кражей данных) или даже автоматической подпиской на платные услуги, — объяснила эксперт.

Есть еще один способ мошенничества, когда пользователь начинает рассказывать трагичную историю, например, о болезни близкого или о других проблемах, добавила Винокурова. Расчет делается на то, что собеседник согласитесь помочь, тем более если сумму аферист просит небольшую, резюмировала она.

Ранее сообщалось, что теперь аферисты на одном из этапов обмана сами признаются жертве, что ее обманули. Все начинается со звонка от «сотрудника мобильного оператора», который говорит о якобы истекающем сроке действия договора и просит назвать код из СМС. Получив его, мошенник признается в обмане, чтобы запугать жертву и склонить ее дальше действовать по указаниям.

До этого стало известно, что россияне столкнулись с новой волной праздничного мошенничества: на этот раз злоумышленники звонят и предлагают списать долги по кредитам в честь Пасхи. По информации аналитиков, основными каналами для мошенничества остаются мессенджеры и соцсети.