Россиянам назвали эффективный способ уберечь стиральную машину от накипи Эксперт Москалюк заявил, что лимонная кислота спасет стиральную машину от накипи

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Лимонная кислота поможет избавить стиральную машину от накипи и предотвратить ее появление, заявил мастер по ремонту бытовой техники Виктор Москалюк. По словам эксперта, которые передает издание «Городовой», такой метод продлит срок службы устройства и необязательно использовать сильные химические средства.

Хотя бы раз в полгода кладите прямо в пустой барабан машинки 200 граммов лимонной кислоты. И запускайте любой режим стирки при температуре 90 градусов, — объяснил специалист.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала самые полезные функции стиральных машин. В эфире передачи «Жить здорово» на Первом канале она рассказала, что наиболее важные — функция сушки и гипоаллергенная программа, которые помогают уничтожать на одежде бактерии и предотвращать развитие грибков.

По словам врача-кардиолога Германа Гандельмана, в стиральных машинах без сушки белья образуется высокая влажность, что провоцирует развитие микроорганизмов. Обработка сухим воздухом убивает патогенные бактерии и способствует профилактике различных заболеваний. Врач-иммунолог Андрей Протеус, в свою очередь, рекомендовал выбирать технику с гипоаллергенными программами, которые повышают температуру стирки и тем самым разрушают аллергенные белки.