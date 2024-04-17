Назван эффективный способ быстро избавиться от гнева Nature: чтобы избавить от гнева, нужно записать мысли и разорвать листок

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Чтобы избавиться от переполняющего вас гнева, необходимо записать свои мысли и эмоции на листок бумаги, после чего разорвать его и выбросить, считают исследователи из Высшей школы информатики Университета Нагои. По их словам, которые приводит издание Nature, не так важно просто записать свои мысли о случившемся — это может не помочь, главное — расправиться с источником после, тщательно его уничтожив.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 57 студентов, их попросили письменно высказать мнение о важных социальных проблемах. После чего ученые сказали студентам, что их сочинение будет оценивать профессор Университета Нагои. Однако никто не оценивал ответы испытуемых, независимо от того, что было написано в их сочинениях, ученые поставили низкие оценки.

Также эксперты в негативном ключе высказались об умственных способностях участников эксперимента. После раздачи этих комментариев исследователи попросили написать свои мысли по поводу обратной связи, сосредоточив внимание на том, что вызвало у них эмоции.

Затем студентов разделили на две группы, одну попросили ничего не делать с написанным, а вторую — разорвать на мелкие кусочки листок бумаги и выбросить. После чего студентов опросили, чтобы узнать их уровень гнева. Оказалось, что те, кто «расправился» с бумагой, быстро вернулись к спокойному состоянию. В то же время те добровольцы, которые оставили листок при себе нетронутым, все еще оставались в гневе.

Ранее главный врач научно-клинического центра № 2 имени Б. В. Петровского доктор медицинских наук Алексей Бутенко рассказал, что стресс может ослабить иммунную систему человека, что в свою очередь может повлиять на развитие раковых заболеваний. Нагрузки на нервную систему могут негативно влиять на организм человека.