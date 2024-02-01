Россиянам назвали эффективный способ борьбы с бессонницей Врач-реабилитолог Агапкин: квашеная капуста перед сном улучшает засыпание

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Квашеная капуста и другие продукты глубокой ферментации могут помочь с улучшением засыпания, заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он ответил утвердительно на соответствующий вопрос гостьи передачи, отметив, что подобная еда вызывает положительные изменения в мозге и снижает тревожность. Медик рекомендовал употреблять эти продукты перед сном, например на ужин.

Почти все продукты глубокой ферментации, квашеная капуста в том числе, через кишечную микрофлору действительно вызывают положительные изменения в мозге, в том числе улучшают засыпание у человека, снижают тревожность, — сказал эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева посоветовала употребить последний стакан жидкости за 1,5–2 часа до отхода ко сну. По ее словам, это позволит обработать и вывести все лишнее из организма, а также поможет избежать проблем с функционированием почек.

Эксперт рекомендовала выбирать в качестве напитков перед сном нежирные молочные продукты, травяные чаи, обычную воду или натуральные соки без сахара. Она пояснила, что такие жидкости помогут расслаблению организма и успокоят нервную систему. Кроме того, врач посоветовала отказаться от напитков с кофеином или алкоголем, поскольку они портят качество сна.