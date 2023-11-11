Россиянам назвали два продукта, продлевающих молодость Врач Белева: для продления молодости нужно включить в рацион сельдь и рис

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Чтобы продлить молодость, достаточно устранить недостаток альфа-липоевой кислоты в организме, заявила гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева. По словам врача, для этого нужно включить в рацион несколько продуктов, которые найдутся в любом магазине: молоко, горох, рис, фасоль, бананы, грибы, а также шпинат и брокколи.

Дело в том, что альфа-липоевая кислота помогает увеличивать выработку важного антиоксиданта — глутатиона, который бережет организм от преждевременного старения, пояснила врач. Также важно следить, чтобы в организм попадала линоленовая кислота, которая укрепляет иммунитет, замедляет старение, помогает сжиганию жира. Это вещество содержится в скумбрии, сардинах, лососе, сельди, а также в грецких орехах, сое и льняном масле.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, чтобы справиться со стрессом и депрессией. Специалист уточнила, что в этот тип питания входит большое количество фруктов и орехов. По ее словам, также в рационе должны присутствовать цельнозерновые каши и хлеб.

А вот наладить сон помогут вишня, киви, арахис и помидоры, отметила врач-диетолог Молли Хембри. Среди других продуктов с таким же эффектом грибы, йогурт, лосось и тыквенные семечки, добавила она.