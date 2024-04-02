Россиянам назвали доступные замены суперфудам Эксперт по здоровью Харченко: яблоки являются хорошей альтернативой суперфудам

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Некоторые продукты, например яблоки, могут быть хорошей заменой так называемым суперфудам, рассказала кандидат медицинских наук Евгения Харченко в разговоре с «Газетой.Ru». Так, по словам эксперта, яблоки очень питательны и приносят пользу здоровью. То же самое касается кефира — данный продукт не входит в число «суперпродуктов», но он полезен для микробиоты кишечника.

Как уточнила Харченко, чаще всего термин «суперфуд» используют маркетологи: так они называют продукты, содержащие различные комбинации витаминов, антиоксидантов и клетчатки. При этом не всегда эти данные правдивы. В частности, некоторые компании, продвигающие апельсиновый сок, убедили людей, что цитрусовые являются золотым стандартом по содержанию витамина С. При этом болгарский перец, гуава и тимьян содержат гораздо более высокую концентрацию витамина.

Часто в список суперфудов включают продукты с высоким содержанием питательных веществ, антиоксидантов, витаминов, минералов. Однако, если у нас есть пища с высоким содержанием определенного питательного вещества, мы не можем назвать ее суперпродуктом. В этой пище нет ничего «супер», за исключением высокой концентрации определенных веществ, — заключила Харченко.

Диетолог Анна Ивашкевич ранее рассказала, что привычные для большинства россиян квашеная капуста и жирная морская рыба являются настоящими суперфудами. По ее словам, суперфуд отличается от просто полезных продуктов тем, что в его составе присутствуют молекулы, которые доставляют необходимые элементы внутрь клеток организма.