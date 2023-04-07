Россиянам назвали альтернативу утренней зарядке Тренер Филиппенко: прыжки по утрам могут стать альтернативой зарядке

Заменить утреннюю зарядку могут прыжки, рассказал РИАМО тренер Роман Филиппенко. По его словам, это упражнение позволяет улучшить выносливость и укрепить мышцы ног и ягодиц. Помимо того, прыжки разгоняют лимфу благодаря улучшению кровообращения, что ускоряет выведение токсинов из организма.

Выполнять прыжки по утрам следует натощак. Техника упражнения простая: прыгать высоко и полностью выпрямлять ноги не нужно, во время выполнения прыжков следует немного отрывать ноги от пола, — рассказал Филиппенко.

Тренер посоветовал начать выполнять прыжки по утрам с 25 повторений, постепенно увеличивая их число до 100. Для большей нагрузки он посоветовал напрягать пресс во время выполнения упражнения, а также сочетать его с приседаниями, отжиманиями и скручиваниями.

Фитнес-тренер Анна Варакина ранее назвала ходьбу одним из самых действенных способов похудеть, который при желании можно превратить в полноценное физическое упражнение. Она пояснила, что для этого нужно добавить к прогулкам элементы планирования, то есть записывать количество километров и скорость движения.