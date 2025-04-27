Россиянам напомнили, сбор каких грибов грозит уголовкой Чаплин напомнил об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов

Фото: Jiang Wenyao/XinHua/Global Look Press

Мацутакэ

В России действует уголовная ответственность за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов, рассказал RT депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он подчеркнул, что стороной следует обходить рядовку мацутакэ, женьшень настоящий и родиолу розовую. Также в Красную книгу занесены трюфель летний, ежовик плетистый, опенок чеканный.

С 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность. Перед походом в лес необходимо выяснить, какие именно грибы и растения можно собирать, а какие находятся под охраной, — объяснил Чаплин.

Ранее гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс рассказал, что дачников могут оштрафовать на пять тысяч рублей за растущий на участке борщевик. По словам юриста, за общее нарушение правил содержания земли предусмотрены штрафы от 500 рублей.

До этого строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев напомнил, что приготовление шашлыка в неположенном месте грозит штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. При этом, по его словам, при действии особого противопожарного режима сумма возрастает до 20 тысяч рублей.