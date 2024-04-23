Россиянам напомнили про опасные для собак продукты Кинолог Карапетьянц: шоколад смертельно опасен для собак

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Собакам смертельно опасен шоколад, также им запрещено давать жирные и соленые продукты, рассказал в беседе с «360» кинолог Константин Карапетьянц. По его словам, такие продукты нельзя оставлять в зоне досягаемости питомца.

Есть продукты, которые категорически запрещено давать собакам: у этих животных совершенно другая ферментная формула, совершенно другие пищеварительные особенности. Им нельзя есть сильно соленые и жирные продукты, а также шоколад, — объяснил эксперт.

Кинолог отметил, что питомцы очень любопытны и могут заинтересоваться продуктом, который лежит в их зоне досягаемости. Это часто происходит, когда собаки не научены правильному поведению, поэтому нужно убирать еду подальше от них.

Иногда собаки проглатывают не только человеческую пищу, но и мобильные телефоны и другие гаджеты, добавил Карапетьянц. Чаще всего это происходит с щенками, которые еще не знают, как себя вести, поэтому могут погрызть или съесть какой-нибудь прибор. Из-за этого необходимо убирать гаджеты подальше от питомцев.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что собак нельзя кормить человеческой пищей. По его словам, им вредна жирная пища, а также копченая, соленая и перченая. Все потому, что люди часто злоупотребляют пищевыми добавками.