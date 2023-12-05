Россиянам напомнили, почему нельзя оставлять детей в машине зимой Дептранс Москвы: дети могут получить переохлаждение в машине зимой

Зимой нельзя оставлять детей и животных одних в машине, они могут получить переохлаждение, пишет «Москва 24» со ссылкой на столичный дептранс. Если оставшиеся в машине почувствуют себя плохо, им могут просто не успеть вовремя оказать необходимую первую помощь. Кроме того, в случае неправильной парковки существуют риски аварийных ситуаций, которые приводят к травмам сидящих внутри автомобиля.

Работники службы эвакуации «Московского паркинга» всегда проверяют оставленные с нарушением машины перед перемещением. Если они находят ребенка, то вызывают полицию, — предупредили в ведомстве.

В дептрансе отметили, что прибывшие на место правоохранители могут выписать штраф за ненадлежащее обращение с детьми. Там также напомнили, что водителя оштрафуют и в случае неправильной парковки автомобиля.

В Уссурийске хозяева ранее оставили пса в машине. Как рассказал очевидец, владельцы автомобиля на замечания окружающих никак не реагировали. По его словам, неизвестно, чем животное питалось и кормили ли его вообще.

До этого в Москве громкий резонанс вызвала история с котенком, который на четыре дня был закрыт в автомобиле. Москвичи обращались в МЧС и полицию, но там отказывались вскрывать машину без разрешения владельца.