Россиянам напомнили, от каких заболеваний защищает «ягода бессмертия» Специалисты Роспотребнадзора посоветовали использовать бруснику при лечении ОРВИ

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Брусника, которую также называют ягодой бессмертия, полезна при лечении ОРВИ, простуды, гастрита, гепатохолецистита и болезнях почек, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Они напомнили, что данную ягоду также можно использовать при повышенном давлении. Это связано с высоким содержанием в плодах железа, марганца, витаминов А, С, Е, РР и группы В, пищевых волокон, крахмала и органических кислот, пишет «МК в Красноярске».

Как уточняет издание, пользу могут принести и сами листья брусники. Из них можно сделать отвар, который будет выполнять функции антисептика, мочегонного и вяжущего средства. Чай с листьями этой ягоды поможет при усталости. Также можно употреблять бруснику в виде морсов и соков при ОРВИ, простуде, повышенном артериальном давлении и для восполнения дефицита С.

Свежие плоды ягод используются в качестве слабительного, диуретического, бактерицидного, антигельминтного и желчегонного средств. В Роспотребнадзоре также посоветовали пить сок брусники, разбавленный водой с добавлением сахара или меда, при головных болях и общей слабости.

Терапевт Артем Герасимов ранее предупредил, что нельзя переносить простуду на ногах, это чревато серьезными осложнениями. Он призвал при первых признаках ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.