Россиянам напомнили об индексации пенсий с 1 января Депутат Бессараб: неработающим пенсионерам проиндексируют выплаты на 7,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января 2024 года неработающим пенсионерам проиндексировали выплаты на 7,5%, напомнила член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в эфире «Радио 1». Благодаря этому средний размер пособия по старости составит 24 тысячи рублей, что является существенным увеличением, отметила депутат. По ее словам, такое решение продиктовано инфляцией.

На 7,5 процента увеличатся страховые пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января. В среднем пенсия составит больше 24 тысяч рублей. Это существенное увеличение, которое мы ожидали, такое решение диктует инфляция, — сообщила Бессараб.

Кроме того, будут проиндексированы пенсии работающим россиянам, добавила она. Стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится до 133,05 рубля. Таким образом, размер фиксированной выплаты составит 8,134 рубля. А в октябре пенсии будут проиндексированы военным, добавила депутат.

Ранее эксперт Валерий Емельянов предупредил россиян, что в 2023 году рост зарплат и пенсий остановится. По мнению специалиста, основная раздача денег в экономике уже состоялась. Это касается как роста расходов в оборонной сфере, так и «предвыборной» индексации, уточнил Емельянов.