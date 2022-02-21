Россиянам напомнили о запрете выбрасывать в мусорные баки бытовую технику

Россиянам с 1 марта будет запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жёсткие диски. Все эти отходы гражданам придётся сдавать на утилизацию в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Министерство природы.

Запрет коснётся не только компаний, но и простых граждан. В настоящее время в Подмосковье уже установили несколько десятков «мегабаков», куда можно сгрузить бытовую технику, текстиль, шины, мебель и оконные рамы, а в Москве запустили экспериментальный сервис «Вывоз ненужных вещей».

Нарушителям требований Минприроды будет грозить штраф в размере 1—2 тысячи рублей, а для компаний — 100—250 тысяч. За повторное нарушение в течение года граждан могут оштрафовать на 2—3 тысячи и 250—400 тысяч соответственно. В случае если пострадали люди или природа, то взыскание составит порядка 3—4 тысячи для гражданина или 400—500 тысяч рублей – для организации.

С 2021 года в России действует запрет на выброс на свалки 182 видов товаров, в частности ртутных термометров и лампы, автомобильных шин, мобильных телефонов и аккумуляторов.