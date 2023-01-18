Россиянам напомнили о введении новых трудовых книжек с 2023 года Юрист Астаева: 1 января ввели трудовые книжки нового образца, но старые менять не надо

Фото: Сергей Булкин / News.ru

Член Ассоциации юристов России Марина Астаева рассказала агентству ПРАЙМ, что трудовые книжки старого образца не нужно менять на новые, которые появились 1 января этого года. По словам эксперта, все бланки, имеющиеся у работодателей, могут использоваться без ограничений. Она при этом назвала изменения в документе «несущественными».

Изменения коснулись общего объема трудовой книжки и вкладыша, поэтому изменения нельзя назвать существенными, — сказала Астаева.

Отмечается, что трудовые книжки нового образца будут действовать до 1 сентября 2027 года. В них изменится лишь вид разделов и вкладыша документа.

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