Россиянам напомнили о важности солнцезащитного крема весной Инструктор‑методист Антонов: весной нужно использовать солнцезащитный крем

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Для защиты кожи весной важно использовать солнцезащитный крем, рассказал РИАМО инструктор-методист по восстановительной медицине Кирилл Антонов. По его словам, ультрафиолетовые лучи могут привести к проблемам со здоровьем, включая появление пигментации и повышение риска онкологических заболеваний.

Весной, как и в другие времена года, важно использовать солнцезащитный крем при прогулках по паркам. Весной солнечные лучи становятся более интенсивными, и, даже если погода кажется облачной, ультрафиолетовые лучи все равно могут проникнуть сквозь облака и нанести вред коже, — объяснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что ультрафиолетовые лучи приводят к различным проблемам со здоровьем. Они вызывают солнечные ожоги, пигментацию и сухость, а также ускоряют процесс старения и повышают риск развития рака кожи.

Антонов также добавил, что весной начинается сезон активности клещей, поэтому надо помнить о мерах предосторожности. Чтобы защитить себя, следует носить закрытую одежду и обрабатывать ее специальными репеллентными средствами от паразитов, а также внимательно осматривать тело на наличие клещей.

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