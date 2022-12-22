Россиянам напомнили о технике безопасности при использовании пиротехники Спасатель Алхимов: после окончания фейерверка к нему нельзя приближаться несколько минут

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С пиротехникой в Новый год следует обращаться с крайней осторожностью и соблюдать технику безопасности, заявил в беседе с «Радио 1» спасатель Михаил Алхимов. По его словам, фейерверки нельзя направлять на людей или предметы, а также использовать в закрытых помещениях или запускать с балконов. Эксперт обратил внимание на то, что во время поджигания фитиля нельзя наклоняться над пиротехникой, а после окончания салюта к ней нельзя приближаться в течение двух минут. Также специалист предостерег россиян от запуска салютов при сильном ветре и вблизи деревьев.

С пиротехническими изделиями нужно обращаться аккуратно, их нельзя ронять. Нельзя направлять фейерверки на людей, предметы или бросать их в костер. Нельзя применять пиротехнику при сильном ветре, взрывать пиротехнику в опасной зоне, где расположены деревья, здания, провода электроснабжения, в закрытых помещениях, а также запускать салюты с балконов или с рук. Нельзя подходить к изделиям в течение двух минут после их использования. Чтобы зажечь фитиль, нельзя наклоняться над ним, — пояснил Алхимов.

Также спасатель посоветовал россиянам покупать пиротехнику только в специализированных магазинах и спрашивать у продавцов сертификат соответствия на товар, а также проверять целостность его упаковки и срок годности. Эксперт призвал родителей провести беседу с детьми о правилах пользования пиротехникой и объяснить необходимость соблюдения техники безопасности.

Замначальника Главного управления МЧС по Москве Александр Бобров ранее напомнил о законе «О тишине», в рамках которого запрещается запускать пиротехнику после 23:00. Новогодняя ночь исключением не является. Бобров подчеркнул, что за нарушение закона грозит административная ответственность, не уточнив степень наказания.