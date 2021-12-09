Россиянам напомнили о связанной с вакцинацией конституционной обязанности

Антипрививочники нарушают одну из статей Конституции, заявил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов изданию argumenti.ru. Он объяснил, что никто не имеет права нарушать чужие права и свободы во время реализации своих.

Что же касается нарушения конституционных прав, которое часто упоминают «антиваксеры», то как юрист я должен напомнить. Конституция действительно дает россиянам много прав, но в ней есть важнейшая часть 3 статьи 17, о которой почему-то часто забывают: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». Человек, выступающий против вакцинации и умышленно подвергающий окружающих риску заразиться из соображений собственного эгоизма, нарушает их право на жизнь, дарованное 20 статьей Конституции. На этом все юридические споры, мне кажется, закрыты, — сказал Платонов.

Он также высказался по поводу введения QR-кодов и цифровизации. Бороться нужно не с ней, а с теми, кто продаёт информацию, считает Платонов. Он привёл в пример Митинский рынок, на котором можно было купить любые данные ещё до какой-либо цифровизации, и заявил, что необходимо закрывать законодательные лазейки для преступников.

А выступать против «цифры» — это всё равно что бороться с теми, кто выпускает топоры. Да, иногда с их помощью убивают. Но всё же пользы от них больше — ими колют дрова и совершают чудеса зодчества, — сообщил Платонов.

Ранее юрист Олег Румянцев назвал «позитивным намёком» пост председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что законопроект об ужесточении системы QR-кодов будет обсуждаться с учётом прав и свобод граждан России. Адвокат уточнил, что таким образом власть пытается сделать ограничения более логичными, сбалансированными и при этом соответствующими законодательству.