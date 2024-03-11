Россиянам напомнили о следующих длинных выходных Следующие длинные выходные в России продлятся с 28 апреля по 1 мая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следующие длинные выходные в России наступят более чем через месяц и продлятся с 28 апреля по 1 мая. В эти дни граждан освобождают от трудовых обязательств по случаю Праздника Весны и Труда.

Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни на 2024 год в середине августа прошлого года. В конце апреля — начале мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд. Для этого обычный субботний выходной перенесли с 27 апреля на 29 апреля, а с 2 ноября на 30 апреля.

Первое мая посвящено в России труду и весне, праздник также отмечается во многих странах мира и имеет различные названия. В советские времена Первомай сопровождался красочными демонстрациями с лозунгами о солидарности с рабочими по всему миру. Сегодня этот день считается традиционным выходным.

Весенний праздник также называют Днем международной солидарности трудящихся, Днем весны и труда, Днем труда и Днем весны. Его отмечают в США, Европе, Африке, Латинской Америке и Азии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что фестиваль «Московская Масленица» пройдет на 29 площадках столицы на этой неделе. Кроме того, в выходные в 10 парках состоится «Всенародная Масленица» с развлекательной, образовательной и спортивной программами.